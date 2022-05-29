Welt: Німеччина за останні 9 тижнів війни майже не надала Україні зброю — ані важку, ані легку

Німеччина за останні 9 тижнів війни в Україні не змогла задовольнити запити Києва щодо зброї: ані щодо легкої, ані щодо важкої. Військова підтримка України зведена до мінімуму.

Про це пише німецьке видання Welt.

Досі канцлер Олаф Шольц відмовлявся постачати Києву німецькі бойові танки та бронетранспортери, посилаючись на угоди з союзниками щодо НАТО. Але, як видно з документів, які є у редакції, з кінця березня Німеччина також майже не поставила і легке озброєння.

Так, за даними України, останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня, понад два місяці тому: 2 тисячі ракет Panzerfaust 3 та 1 500 зенітних ракет «Стріла». Проте потреба в цих боєприпасах зараз все ж таки є. Окрім зенітно-ракетних комплексів «Стінгер» та протитанкових засобів, українська армія потребує також протикорабельних ракет типу «Гарпун». Україна підтвердила останнє у листі міністру оборони Крістін Ламбрехт від 9 квітня та 1 травня. Німеччина поки що не виконала ці прохання, хоча канцлер Шольц публічно пообіцяв подальші поставки.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від федерального уряду. Згідно зі списком, у середині травня Німеччина відправила 3 тисячі протитанкових мін та ще 1 600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії. У квітні Німеччина надіслала тільки запчастини для кулеметів, радіоприймачі, вибухівку, міни, гранати, а також запали та шнури до них.