Німеччина відправить в Україну зенітні комплекси Gepard

Міністерство оборони Німеччини заявило про рішення постачати Україні зенітні комплекси Gepard.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Це рішення оголосили під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО та партнерів Альянсу на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Тема зустрічі — військова допомога Україні.