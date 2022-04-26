Німеччина відправить в Україну зенітні комплекси Gepard

Міністерство оборони Німеччини заявило про рішення постачати Україні зенітні комплекси Gepard.
Про це йдеться у повідомленні міністерства.
Це рішення оголосили під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО та партнерів Альянсу на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Тема зустрічі — військова допомога Україні.
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