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У війні з Україною росіяни втратили майже 31 тисячу військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 2 червня:

  • знищено 30 850 військових (+150 за добу);
  • 1 363 танки (+2);
  • 3 354 бойові броньовані машини (+11);
  • 661 артилерійська система (+2);
  • 207 ракетних систем залпового вогню;
  • 95 засобів протиповітряної оборони (+1);
  • 210 літаків (+2);
  • 175 гелікоптерів;
  • 521 безпілотник (+2);
  • 120 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 325 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+35);
  • 51 одиниця спеціальної техніки (+2);

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.