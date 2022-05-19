«Укрпошта» анонсувала старт продажу другої серії марок про «русскій воєнний корабль»

«Укрпошта» почне продаж другої серії марок, присвяченої «русскому военному кораблю» 23 травня.

Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

«23 травня, у День морської піхоти України, а також на 40-й день після трагічної загибелі російського військового крейсера «Москва», «Укрпошта» випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», — повідомили в компанії.

Марка вийде накладом у 5 мільйонів примірників й у двох номіналах: для відправлень по Україні та для міжнародних відправлень. Вартість аркуша (3 марки та 3 купони) становитиме 69 гривень і $4,5 відповідно.

Придбати марку можна буде у понад 1 500 відділеннях «Укрпошти», зокрема в райцентрах. Щоб уникнути спекуляцій, на продаж марок запровадили ліміт — 2 блоки по 3 марки будь-якого номіналу одному покупцю.