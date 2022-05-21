Українці обрали третю воєнну марку «Укрпошти»

Голосування за нову воєнну марку від «Укрпошти» в «Дії» завершилося. Українці обрали варіант-переможець.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

За третю воєнну марку країни проголосували понад пів мільйона українців. Опитування тривало в застосунку «Дія» та на сайті «Укрпошти». Усього проголосували майже 650 тисяч людей, з них понад 550 тисяч — у «Дії».

Серед пʼяти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України», за який проголосували 229 783 українці.

Друге місце посів «Пес Патрон». За нього свій голос віддали 182 236 людей. На третьому місці «путін, москва палає, Гаага чекає» — 88 035 голосів. Четверте місце у варіанта «Героям Слава» — 79 476 голосів. І на пʼятому — «Ой у лузі червона калина» з 68 104 голосами.

Нині Мінцифри готується до другого етапу опитувань — про дизайн марки. Про голосування повідомлять згодом.