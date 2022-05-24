У Маріуполі може бути шість масових поховань — влада перевіряє свідчення місцевих

У тимчасово захопленому Маріуполі може бути шість масових поховань. Наразі супутникові знімки підтвердили наявність чотирьох, але мер міста Вадим Бойченко каже, що влада вивчає свідчення про наявність ще двох масових могил.

Про це мер Маріуполя розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Кількість поховань збільшується. І ще додаються нові локації. Статистика дуже сумна. За два роки окупації — з 1941 по 1943 рік — нацистські війська вбили в Маріуполі 10 тисяч населення, а рашисти за два місяці окупації у 2022-му вбили понад 20 тисяч маріупольців. І це дуже обережні цифри, бо ми вважаємо, що ця кількість більша. Спершу рашисти й справді залучали мешканців Маріуполя, які залишилися, до розбору завалів. А коли побачили кількість загиблих, то усунули місцеве населення — зараз там працює «мнс днр», — розповів Байченко.

За його словами, маріупольці під окупацією розповідають, де є поховання, і надають факти, які підтверджують це.

Наразі відомо про чотири такі поховання: біля селища Мангуш, на кладовищах у Виноградному та Старому Криму і біля центрального кладовища в Маріуполі.

«Зараз відпрацьовуємо ще два. Як тільки Maxar нам зафіксує це на супутникових знімках, ми обовʼязково повідомимо», — додав мер.