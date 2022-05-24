Під час розбирання завалів маріупольської багатоповерхівки в підвалі знайшли приблизно 200 тіл загиблих

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що під час розбирання завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по проспекту Миру в підвалі знайшли приблизно 200 тіл загиблих, які вже сильно розклалися.

«Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих мчс росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже в усьому кварталі», — написав він.

Він додав, що через ведення робіт з поховання та ексгумації «державною корпорацією «Ритуал» з Донецька, процес перепоховання із дворів багатоповерхівок зупинено.

«Для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в морг, заявити, що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже, що людину було вбито саме українською армією. Через такі умови в імпровізованому моргу біля «Метро» на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище», — заявив він.