«Помилявся я». Мер Маріуполя Вадим Бойченко про те, чому вважав, що війни не буде, ситуацію в місті, дії окупантів, фільтраційні табори та масові поховання — велике інтервʼю

Чи відомі вам деталі домовленостей і умови виходу захисників «Азовсталі»?

Безпосередньо цією місією займається президент України Володимир Зеленський. І та переговорна група, яка працювала багато часу, щоб це відбулося. Це було майже неможливо. Найголовніше, що хлопці сьогодні живі і будуть жити. Але більше, на жаль, коментувати ми не маємо змоги. Коли хлопці будуть на підконтрольній частині нашої держави, будемо коментувати, як це було.

Чи є у вас інформація про якісь гарантії безпеки для них з боку росії?

Я вважаю, що президент чув і бачив усі можливі ризики, коли приймав рішення. І тому впевнений, що це було виважене рішення.

Тоді давайте згадаємо наше з вами попереднє інтерв’ю, яке відбулося менше ніж за добу до початку повномасштабного вторгнення. Тоді ви запевняли, що війни не буде.

Я не мав іншої інформації. Це було моє відчуття. Але бачите як? Помилявся я.

Тобто, виходить, що ви повномасштабної війни не очікували?

Так.

А ви готувалися до неї? Бо тоді, 23 лютого, я саме про підготовку випитувала у вас.

Коли ти вже прожив три місяці війни, то вже інакше ставишся до цього. І якщо ми чуємо запитання, чи готувалося до війни місто, то природно спитати: а яке місто готувалося до війни? Ірпінь, Буча, Суми, Харків, Київ? Хто готувався?

Маріуполь все ж таки на передовій. З усіх великих міст Маріуполь найближчий до фронту з 2014 року. І з того часу він на території спочатку АТО, потім ООС, тобто в іншому становищі, ніж Буча, Харків або Суми.

Так, це безперечно. Тоді ще запитання: а що таке «підготувати місто до війни»? Хто його має готувати? Чи є відповідні інструкції, як це має бути, щоб місто було підготовлене до війни?

Коли ми переможемо, це питання буде доречно поставити. Є багато запитань, чому так відбулося, і що можна було зробити, щоб цього не відбулося.

Чи була у вас комунікація з Києвом перед війною, з Офісом президента, і які меседжі звідти надходили?

Я черпав виключно офіційну інформацію. Можете подивитись моє висловлювання 23 лютого. Коли деякі депутати вставали і казали, що вони бачили інтерв’ю путіна, а я казав, що дивлюся виключно офіційну інформацію і спираюся на висловлювання і впевненість нашого президента України Володимира Зеленського.

Тобто, безпосередньо з Офісом президента перед війною ви не комунікували? Можливо, із заступником керівника Офісу чи ще з кимось?

Я трошки розповім про наступний день, 24 лютого, коли почалася війна. Тоді я прокинувся у себе вдома — мій будинок і моя квартира розташовані на лівому березі, ще ближче до лінії зіткнення, ніж будівля міськради. О 05:07 ранку мені подзвонив голова військової адміністрації [голова Донецької ВЦА Павло Кириленко]. Моє перше запитання було: «Що ми робимо?» Він каже: «Працюємо». У той же день президент увів воєнний стан — це дуже важливо, бо відповідно до нього міська адміністрація вже сприяла обороні міста Маріуполь.

Щодо «Працюємо»: у вас був уже розроблений план, як саме ви співпрацюєте?

З першого дня ми від звичайної своєї роботи перейшли в команду голови військової адміністрації Павла Кириленка і виконували всі накази, які безпосередньо від нього отримували. Паперових інструкцій, як у фільмах, коли на певний момент треба відкрити конверт з інструкціями, такого не було.

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Хочу повернутися ще трохи назад. Чи спілкувалися ви з «Азовом» перед війною? Я прочитала інтерв’ю їхнього інструктора Георгія Купарашвілі, який казав, що підрозділ готувався до війни давно, а 24 лютого вони почали евакуювати свої родини з Маріуполя.

Ні, такої комунікації точно не було. Вранці 24 лютого ми зібралися в моєму кабінеті з моїми керівниками, і я запитав свого профільного керівника, який безпосередньо відповідає за взаємодію з правоохоронним та силовим нашим блоком: «Що далі?» Він сказав, що введений воєнний стан, що є керівник оборони Маріуполя і це керівник частини 3057. Ми туди поїхали, на зустрічі були керівники всіх підрозділів, підпорядкованих цій частині. Ми обговорили нашу роботу і з того моменту сприяли обороні міста. Ми від них отримували завдання: десь бетонні блоки привезти, зварювати їжаки, забезпечити їжею, паливом. Отака у нас уже була досить проста, але дуже важлива робота.

Тобто 24-го ви вперше зустрілися з ними?

Ні, я з ними працюю з 2014 року. Але навіщо я буду зустрічатися з «азовцями» у звичайний, невоєнний час?

Ну як невоєнний? З 2014 року в Донецькій та Луганській області тривала АТО, потім ООС. Повномасштабному вторгненню передував особливий період. Маріуполь розташований майже на фронтовій лінії, населені пункти під Маріуполем постійно обстрілювали.

Трошки я вас відкоригую, у 2014—2015 роках це було саме так. Але з 2015 року і вже 2016 рік більш-менш було тихо в напрямку Маріуполя. Бо був «нормандський формат», який відсунув лінію зіткнення — вона проходила майже по околицях нашого міста, а її відсунули на схід, і там стояли наші ЗСУ. Ви маєте розуміти, я не військова адміністрація, я — міський голова міста Маріуполя, цивільна особа. У мене немає додаткових обов’язків, щоб я безпосередньо керував ЗСУ.

Я не кажу про керування. Запитую, чи спілкувалися ви з ними напередодні війни, якої ви не очікували, а вони готувалися і вивозили сім’ї.

Я вперше про це чую від вас. Ми з вами 23 лютого розмовляли, і якби я це знав, то по-іншому ставився б до ситуації. Кожного року ми спрямовували кошти на підтримку наших оборонців і правоохоронців. Казарми допомагали їм будувати, їдальню збудували та інше.

А хто приймав рішення про евакуацію маріупольців? І чому про неї заговорили лише 5 березня?

Рішення про початок чи закінчення евакуації приймає голова військової адміністрації. З першого дня війни і до сьогодні я безпосередньо перебуваю у розпорядженні голови ВА Павла Кириленка. Він віддавав мені накази, коли розпочинати евакуацію.

Коли точно прийшло розуміння, що Маріуполь оточений?

Першого березня вже Маріуполь був у кільці.

І тільки 5-го заговорили про евакуацію?

Для того щоб говорити про евакуацію, потрібно ще її підготувати, щоб кільце відкрили. Переговорна група почала працювати, чотири доби тривали перемовини, щоб відкрили коридори. Погодили 5 березня, але тоді евакуація так і не відбулася, бо у них [росіян] такої мети не було. Не для того вони брали місто у кільце, щоб випустити людей. Це ми вже зараз розуміємо. А тоді ми вірили, що можемо домовитись. Ми визначали локації, готували комунальні автобуси, сказали, скільки їх буде. Вони обстріляли наші автобуси. Коли ЗСУ відкривали місто для евакуації, російські танки вривалися у місто — це так підло. Коли маріупольці намагалися виїхати самотужки, вони їх завертали назад, відкривали вогонь по машинах — не на ураження, а щоб вони повернулися. Ми робили оголошення, поки працював звʼязок, потім інформувати стало важко, ще потім росіяни увімкнули свою пропаганду, а далі включились російська авіація, важка артилерія та кораблі, з яких працювали по місту. Люди стали гинути тисячами. Вдалося домовитись, що будуть випускати маріупольців без режиму тиші на власному транспорті. Перша евакуація була 13 березня, і маріупольці поїхали ще без фільтрації, без списків, без цих принижень. І майже 100 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольні території нашої держави.

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Я до цього ще повернуся. В інших інтерв’ю ви говорили, що представники ОПзЖ коригували вогонь, і зокрема через них росіяни влучили у склад з провізією, яку ви сховали…

Так, і вбили двох людей, які там охороняли цю провізію.

І ви говорили, що ще до війни відправляли листи до СБУ з приводу саме цих представників ОПзЖ. Яка була реакція тоді від СБУ? Чому їх не затримали?

Я наприкінці 2021 року писав і в СБУ, і в прокуратуру, і в поліцію. Є кримінальні провадження відносно пана [Костянтина] Іващенка. Він, на жаль, перетворив «Азовмаш» на металобрухт ― до 2012 року вони зробили все, щоб підприємство зупинилося. Там працювали майже 40 тисяч людей. Це величезне машинобудівне підприємство, найбільше підприємство, яке будувало напіввагони, цистерни для всього пострадянського світу. Частина підприємства працювала на оборону — там виробляли броню для танків і танкові башти. Інженери, які там працювали, мали доступ до секретної інформації. І перед війною, в 2014 році вони виїхали з цією документацією до росії. І десь під Пітером для них збудували нове підприємство.

А у 2021 році наш завод почали різати на металобрухт і вивозити його частинами та заробляти на цьому кошти. Декілька разів їх зупиняли, Іващенко скаржився на мене, казав, що це мер його замовив і що це незаконно.

За цей час на вас росіяни намагалися виходити? Чи росіяни, чи їхні маріонетки пропонували вам щось?

Ні. Але я тільки одне повідомлення отримав від спецслужб, що росіяни приїхали [працювати] по мені особисто — близько сорока було деергешників з важкою зброєю. Коли я отримав таку інформацію, то порадився з головою ОВА і з людьми зі спецслужб. Вони сказали, що на ніч потрібно виїхати з Маріуполя, щоб мене не захопили. Це було 27 лютого. Я виїхав. І наступного дня я не зміг заїхати в місто, бо прямо перед нами за 100 метрів затримали ДРГ, яка, я вважаю, відкрила б вогонь безпосередньо по нас, якби її не затримали. А трохи далі був танковий бій. Є протокол, є моя доповідь про те, що я не зміг заїхати в Маріуполь, все зафіксовано. Я про це доповів голові ВА, і було прийнято рішення, що працюємо в такому режимі далі.

Дивно, що ви виїжджали з Маріуполя в ніч — найнебезпечніший час, враховуючи те, що навколо були бої. Я з 2014 року їздила з волонтерською допомогою, і військові завжди наполягали, щоб ми вибиралися з небезпечної зони до темряви. Бо не видно, яка машина їде, тож імовірність, що по машині відкриють вогонь, зростає в рази. Я вже не кажу, що погано видно дорогу, і можна натрапити на міни.

Ми ж виїхали проти ночі, щоб не залишатися в місті на ніч, тому що загроза була саме в місті.

Є ще один аспект. Я отримав наказ виїжджати. Як я міг його не виконати? До речі, один із моїх керівників довго залишався в місті, виконував усі мої накази, вийшов. А зараз, як ви думаєте, що відбувається з цим керівником? Йому потрібно пройти поліграф, пройти всі допити, щоб ми — і наша влада, і наші спецпідрозділи — розуміли що все добре, що його не завербували.

Напередодні війни ми з вами говорили про бомбосховища. Тоді ви казали, що вони готові. Вже в розпал війни я спілкувалася з маріупольцями, вони говорили, що ситуація з бомбосховищами була жахлива — їх не вистачало. ЖЕКи не були підготовлені, бомбосховища відкрили лише 24-го вдень, а не вночі, коли все почалося…

Пані Оксано, треба розуміти що є два терміни: один — це бомбосховища, а другий…

Укриття.

Це різні речі. А ви зараз об’єднали. Укриття — це будівля і підвал під цією будівлею. Бомбосховищ не так багато, і вони існують з радянських часів. Той склад із провізією, який розбили, мав забезпечувати бомбосховища їжею, водою, генераторами, пальним. Ми все це підготували. І є заступник, який за це відповідав, він проводив аудит.

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А є ще укриття. Є спільна відповідальність як ЖЕКів та ОСББ, так і наша головна — сприяти тому, щоб люди розуміли, де укриття і як туди потрапити. Головне питання не про укриття. Головне питання — чому біля Маріуполя не було системи протиповітряної оборони. Якщо б вона так працювала, як працює над іншими містами, ми б сьогодні не обговорювали питання про укриття або бомбосховища…

Бомбосховища не можуть прийняти все населення Маріуполя. Це таке тимчасове укриття на час, поки працює протиповітряна оборона. Коли ж скрізь насипають «Градами», коли крейсер працює, артилерія, надводні кораблі, коли працюють літаки — неможливо всіх заховати. Яке укриття, яке бомбосховище може сховати, коли на тебе скидають бомбу ФАБ-500?

А перші літаки коли з’явилися над Маріуполем?

Девʼятого березня літак зруйнував пологовий будинок у Маріуполі.

А чому не будували нові бомбосховища вже з 2014 року?

Ще раз, треба розуміти, хто має прийняти рішення.

Ось Кодекс цивільного захисту. Стаття 32 говорить, що в особливий період здійснюється нарощування фонду захисних споруд і місцева влада створює фонд захисних споруд. У нас був особливий період з 2014 року, місцева влада — це і ви також.

І ще раз. Ви зачитали окрему статтю — «підготувати». Ми підготували, але будувати і підготувати — це різні речі.

Нарощування фонду захисних споруд.

Так, ми відкрили укриття. І в рамках цього закону кожна будівля нашого Маріуполя стала укриттям. Таким чином ми наростили. Будувати — це інша річ. Потрібен план будівництва цих бомбосховищ. Це інші виміри, це інші підходи, це інша складова.

Якщо я вже згадала про цей кодекс. У ньому написано, що місцева влада має організувати і провести евакуацію матеріальних і культурних цінностей в безпечну зону, коли є загроза. Чи вдалося це зробити з іншими музеями, бо музей Куїнджі розграбували?

Маріуполь знаходився лише за 20 км від зони зіткнення. І працював як звичайна адміністрація, як звичайне місто. Ми не чули і не відчували цієї війни. Запит від нашої місцевої громади був лише на будівництво доріг, на розвиток комунального транспорту тощо.

А щодо скарбів. Ми також дали довідку, що якщо щось відбувається в державі, то Міністерство культури має видати відповідний наказ, і відносно цього наказу ми мали відпрацювати. Але цей наказ ми так і не отримали. Тобто питань, пані Оксано, ще дуже багато, але я так і кажу: коли буде перемога, тоді і будемо розбиратися. Комусь ордени, а комусь «нагороди».

Нещодавно ви говорили, що росіяни примушують місцевих жителів за їжу виконувати певні роботи, наприклад, ховати тіла убитих росіянами маріупольців у місцях масових поховань. Що вам відомо про кількість цих поховань?

Кількість поховань збільшується. І ще додаються нові локації. Статистика дуже сумна. За два роки окупації з 1941 по 1943 рік нацистські війська вбили в Маріуполі 10 тисяч населення, а рашисти за два місяці окупації у 2022 році вбили понад 20 тисяч маріупольців. І це дуже обережні цифри, бо ми вважаємо, що ця цифра більша. Спершу рашисти і справді залучали мешканців Маріуполя, які залишилися, до розбору завалів. А коли побачили кількість загиблих, то усунули місцеве населення, і зараз там працює так зване «мнс днр».