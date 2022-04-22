росія заявила про «другу фазу» війни проти України — у планах захоплення усього Донбасу і півдня України до Придністров’я

Військове керівництво росії озвучило задачі військ рф на «другу фазу» війни проти України. В. о. командувача військ Центрального військового округу рустам міннекаєв заявив, що війська спробують захопити увесть Донбасс та південь України аж до Придністров’я.

Про це пишуть низка росЗМІ.

«Друга фаза розпочалася буквально два дні тому. Армія рф під час другої фази планує встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною, забезпечити коридор у Крим, а також вихід до Придністровʼя», — заявив міннекаєв.

Також росіяни хочуть «впливати на життєво важливі об’єкти української економіки».