Начальник ГУР Кирило Буданов: До кінця року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що до кінця року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.

«Ресурсів у росії для ведення нормальної війни є на 12 місяців», — вважає Буданов.

Начальник військової розвідки впевнений, що війна завершиться поверненням усіх територій України. Після цього на росію чекають два варіанти.

Перший — зміна політичного керівництва при формальному збереженні територіальної цілісності рф. За цим варіантом будуть виведені війська і повернуті всі окуповані території, не тільки в Україні, але в інших країнах.

Другий варіант — розпад росії на три та більше незалежних держав.