Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС таки домовилися про нафтове ембарго. Тепер Євросоюз зможе заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він закупляв.

Крім цього, у шостому пакеті санкцій будуть і інші заходи, зокрема відключення від SWIFT найбільшого російського банку «Сбербанк» та персональні санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні.