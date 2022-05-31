Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери ЄС таки домовилися про нафтове ембарго. Тепер Євросоюз зможе заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він закупляв.
Крім цього, у шостому пакеті санкцій будуть і інші заходи, зокрема відключення від SWIFT найбільшого російського банку «Сбербанк» та персональні санкції проти відповідальних за воєнні злочини в Україні.
- SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та платежів, до якої підключено понад 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу, а росія входить до трійки лідерів за кількістю транзакцій