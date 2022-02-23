Австралія та Японія теж запровадили санкції проти Росії через визнання «ЛНР» і «ДНР»

Австралія та Японія теж ухвалили рішення запровадити санкції проти Росії через визнання «незалежності» псевдореспублік «ЛНР» і «ДНР».

Премʼєр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія запровадить низку економічних санкцій проти Росії, «ЛНР» і «ДНР». Так, уряд призупинить видачу віз «чиновникам» з окупованих регіонів і заморозить їхні активи. Японія також заборонить експорт та імпорт із «ЛНР» і «ДНР», розміщення та операції з новим суверенним боргом російського уряду.