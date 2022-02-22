Путін заявив, що визнав «Л/ДНР» у тих кордонах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей

Президент Росії Володимир Путін заявив, що визнав «Л/ДНР» у тих межах, які записані в їхніх «конституціях». Йдеться про чинні адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.
Про це він повідомив під час виступу у Раді федерації Росії.
«Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі фундаментальні документи, зокрема «конституцію», а в документах прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей...», — заявив Путін.
Він також висловив сподівання, що всі спірні питання будуть вирішення шляхом перемовин між «владою в Києві» та «Л/ДНР». Але наразі це неможливо через бойові дії.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія та інші країни не визнали «Л/ДНР».