Путін заявив, що визнав «Л/ДНР» у тих кордонах, які записані в їхніх «конституціях» — тобто в усіх межах Луганської та Донецької областей

Президент Росії Володимир Путін заявив, що визнав «Л/ДНР» у тих межах, які записані в їхніх «конституціях». Йдеться про чинні адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України.

Про це він повідомив під час виступу у Раді федерації Росії.

«Ми ж їх визнали, а це означає, що ми визнали всі фундаментальні документи, зокрема «конституцію», а в документах прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей...», — заявив Путін.

Він також висловив сподівання, що всі спірні питання будуть вирішення шляхом перемовин між «владою в Києві» та «Л/ДНР». Але наразі це неможливо через бойові дії.