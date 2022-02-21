Путін доручив ввести війська на окупований Донбас для «підтримки миру»

Президент Росії Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР» доручив Міноборони РФ забезпечити «функції підтримки миру» російськими військовими на території псевдореспублік.

Про це ідеться у текстах указів, опублікованих на офіційному порталі правової інформації РФ.

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Путін доручив Міністерству закордонних справ РФ підготувати договір про «дружбу і взаємну допомогу з псевдореспубліками».

А поки цей договір не підписали, російські військові офіційно будуть перебувати на територіях «Л/ДНР» через відповідні «звернення» ватажків терористичних угруповань.

Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.