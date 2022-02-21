Путін доручив ввести війська на окупований Донбас для «підтримки миру»

Президент Росії Володимир Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР» доручив Міноборони РФ забезпечити «функції підтримки миру» російськими військовими на території псевдореспублік.
Про це ідеться у текстах указів, опублікованих на офіційному порталі правової інформації РФ.
Путін доручив Міністерству закордонних справ РФ підготувати договір про «дружбу і взаємну допомогу з псевдореспубліками».
А поки цей договір не підписали, російські військові офіційно будуть перебувати на територіях «Л/ДНР» через відповідні «звернення» ватажків терористичних угруповань.
Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.
Жодна міжнародно визнана країна не підтримала рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання правосубʼєктності так званих «Донецької та Луганської народних республік».
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази. Голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвали рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права. В Євросоюзі наголосили, що відповідь обов’язково буде.