«Кричуще порушення міжнародного права». У ЄС відреагували на визнання «Л/ДНР»

У Європейському Союзі назвали кричущим порушенням міжнародного права визнання Росією «Л/ДНР». Там наголосили, що відповідь обов’язково буде.
Відповідні однакові заяви оприлюднили у своїх Twitter очільник Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
«Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною», — зазначили вони.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Л/ДНР». Проєкт ухвали зібрав 351 голос. Путін у відповідь заявив, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно насамперед виконати Мінські домовленості.
- В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі — таким чином РФ робить крок до руйнування Мінських домовленостей. У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
- 21 лютого спочатку до Путіна із проханням визнати псевдореспубліки звернулись їхні ватажки Денис Пушилін та Леонід Пасічник, а потім на засіданні Ради безпеки Росії про це попросили представники уряду, парламенту та силових відомств Росії. У своїх промовах чиновники наголосили, що таким визнанням Росія захистить «словʼянський, православний, російськомовний народ». Увечері того дня Путін оголосив, що визнає «незалежність Л/ДНР», та підписав відповідні укази.