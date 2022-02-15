Голова МЗС Кулеба: Визнання Росією «ДНР» і «ЛНР» розцінюватиметься як вихід Москви з Мінських угод

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, що Київ розцінюватиме визнання Росією утворень «ДНР» і «ЛНР» як вихід РФ із Мінських угод.
«У разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських угод, з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів», — заявив міністр.
- 19 січня 2022 року депутати від Комуністичної партії РФ у Держдумі зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента Володимира Путіна із проханням офіційно визнати «незалежними державами» «ДНР» і «ЛНР».
- 20 січня в Держдумі назвали цю ініціативу «несвоєчасною і провокаційною», а у Кремлі коментувати відмовилися, доки парламент не проголосує за проєкт документа.
- 14 лютого у Держдумі РФ зареєстрували ще один проєкт від партії «Єдина Росія». Дві ухвали про визнання «Л/ДНР» розглянуть сьогодні, 15 лютого.