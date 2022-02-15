Глава МИД Кулеба: Признание Россией «ДНР» и «ЛНР» будет расцениваться как выход Москвы из Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что Киев будет расценивать признание Россией образований «ДНР» и «ЛНР» как выход РФ из Минских соглашений.
«В случае принятия решения о признании, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений, со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», — заявил министр.
- 19 января 2022 года депутаты от Коммунистической партии РФ в Госдуме зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой официально признать «независимыми государствами» «ДНР» и «ЛНР».
- 20 января в Госдуме назвали эту инициативу «несвоевременной и провокационной», а в Кремле комментировать отказались, пока парламент не проголосует за проект документа.
- 14 февраля в Госдуме РФ зарегистрировали еще один проект от партии «Единая Россия». Два постановления о признании «Л/ДНР» рассмотрят сегодня, 15 февраля.