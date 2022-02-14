В Госдуме РФ рассмотрят два постановления о признании «Л/ДНР»

В Государственной думе России будет рассмотрено два постановления о признании «Л/ДНР». Одно постановление подала Коммунистическая партия, другое — путинская партия «Единая Россия».

Об этом пишет Интерфакс.

Первый проект постановления подали коммунисты еще в январе. Второй проект появился 14 февраля – его подали депутаты от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий и Артем Туров.

Они предлагают не сразу обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «Л/ДНР», а сначала провести консультации с МИД России.

«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». За прошедшие годы на основе всенародного волеизъявления в «республиках» построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — считают авторы постановления.

По данным издания, оба проекта вынесут на голосование Госдумы уже 15 февраля.