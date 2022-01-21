Глава МИД России Лавров о признании «Л/ДНР»: Они сами отозвали свои заявления о «независимости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность признания «Л/ДНР». По его словам, те сами отозвали свои заявления о «независимости».
Об этом он сообщил на пресс-конференции после встречи с госсеком США Тони Блинкеном.
По его словам, вопрос «независимости «Л/ДНР» обсуждался на встрече лидеров Украины, Франции, Германии и России в феврале 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения. Тогда РФ уговаривали повлиять на боевиков, чтобы те подписали соглашения.
«То есть, по сути, они пошли навстречу «нормандской четверке» и отозвали свои решения о «независимости» при понимании, что будут от А до Я выполнены Минские договоренности», — пояснил он.
- 19 января 2022 года депутаты от Коммунистической партии РФ в Государственной думе зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой официально признать «независимыми государствами» «ДНР» и «ЛНР».
- 20 января в Госдуме назвали эту инициативу «несвоевременной и провокационной», а в Кремле комментировать отказались, пока парламент не проголосует за проект документа.