Госдума России все-таки рассмотрит законопроект о признании независимыми государствами «Л/ДНР»

Спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе состоятся консультации по законопроекту о признании «ЛНР» и «ДНР». После этого документ рассмотрит Совет нижней палаты Государственной думы.

Об этом он сообщил 21 января в Telegram-канале.

Володин отметил, что законопроект «очень серьезный и ответственный» и продолжил нарратив российской пропаганды о том, что Киев якобы игнорирует Минские соглашения, а страны НАТО хотят «оккупировать Украину»: «И то, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить».

Отдельно Володин добавил, что необходимо искать решение «для обеспечения безопасности наших граждан и соотечественников в «ДНР» и «ЛНР».