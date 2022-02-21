Президент Росії Володимир Путін визнав «ЛНР» та «ДНР»

Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази.

Про це він оголосив під час звернення до росіян у понеділок, 21 лютого. Ось його текстова версія.

«Вважаю за необхідне негайно визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР», — заявив Путін і закликав Держдуму та Раду Федерації негайно визнати псевдореспубліки.

Президент Росії також підписав із ватажками бойовиків договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу. Депутат Державної Думи Леонід Слуцький заявив, що парламент готовий максимально оперативно розпочати ратифікацію угод з «ДНР» та «ЛНР».

Загалом звернення Путіна тривало майже годину. Він почав з «екскурсу в історію» і розповідав, що Україна «була цілком і повністю створена комуністичною Росією після революції 1917 року, потім Сталін дав Україні землі, що належали Польщі, Румунії та Угорщині, а Хрущов навіщось подарував Крим».

Спочатку до Путіна із проханням визнати псевдореспубліки звернулись їхні ватажки Денис Пушилін та Леонід Пасічник, а потім на засіданні Ради безпеки Росії про це попросили представники розвідувальних та оборонних відомств, а також глава уряду Росії. У своїх промовах чиновники наголосили, що таким визнанням Росія захистить «словʼянський, православний, російськомовний народ».