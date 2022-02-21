Президент России Владимир Путин признал «ЛНР» и «ДНР»

Президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы.
Об этом он объявил во время обращения к россиянам в понедельник, 21 февраля. Вот его текстовая версия.
«Считаю необходимым немедленно признать независимость «ДНР» и «ЛНР», — заявил Путин и призвал Госдуму и Совет Федерации немедленно признать псевдореспублики.
Президент России также подписал с главарями боевиков договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий заявил, что парламент готов максимально оперативно начать ратификацию соглашений с «ДНР» и «ЛНР».
Сначала к Путину с просьбой признать псевдореспублики обратились их главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а затем на заседании Совета безопасности России об этом попросили представители разведывательных и оборонных ведомств, а также глава правительства России. В своих речах чиновники подчеркнули, что таким признание Россия защитит «славянский, православный, русскоязычный народ».
В общей сложности обращение Путина длилось почти час. Он начал с «экскурса в историю» и рассказывал, что Украина «была целиком и полностью создана коммунистической Россией после революции 1917 года, затем Сталин дал Украине земли, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, а Хрущев зачем-то подарил Крым».
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо прежде всего выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.