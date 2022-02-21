Президент России Владимир Путин признал «ЛНР» и «ДНР»

Президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы.

Об этом он объявил во время обращения к россиянам в понедельник, 21 февраля. Вот его текстовая версия.

«Считаю необходимым немедленно признать независимость «ДНР» и «ЛНР», — заявил Путин и призвал Госдуму и Совет Федерации немедленно признать псевдореспублики.

Президент России также подписал с главарями боевиков договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий заявил, что парламент готов максимально оперативно начать ратификацию соглашений с «ДНР» и «ЛНР».

Сначала к Путину с просьбой признать псевдореспублики обратились их главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а затем на заседании Совета безопасности России об этом попросили представители разведывательных и оборонных ведомств, а также глава правительства России. В своих речах чиновники подчеркнули, что таким признание Россия защитит «славянский, православный, русскоязычный народ».

В общей сложности обращение Путина длилось почти час. Он начал с «экскурса в историю» и рассказывал, что Украина «была целиком и полностью создана коммунистической Россией после революции 1917 года, затем Сталин дал Украине земли, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, а Хрущев зачем-то подарил Крым».