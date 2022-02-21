Главари «Л/ДНР» синхронно обратились к Путину с просьбой признать их «республики»

Главари «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно обратились к президенту России с просьбой признать их «республики». Также они попросили заключить с ними договоры о сотрудничестве.

Об этом сообщается в подконтрольных боевикам медиа.

И Пасечник, и Пушилин попросили Путина признать их квазиобразования как «независимые государства». Кроме того, главари боевиков призвали Россию заключить с ними договоры о сотрудничестве, особенно в сфере обороны.

Помимо этого Пасечник сообщил, что это признание необходимо для «недопущения массовой гибели» жителей оккупированных территорий, 300 тысяч из которых уже получили российские паспорта.