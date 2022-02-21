Главари «Л/ДНР» синхронно обратились к Путину с просьбой признать их «республики»

Главари «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно обратились к президенту России с просьбой признать их «республики». Также они попросили заключить с ними договоры о сотрудничестве.
Об этом сообщается в подконтрольных боевикам медиа.
И Пасечник, и Пушилин попросили Путина признать их квазиобразования как «независимые государства». Кроме того, главари боевиков призвали Россию заключить с ними договоры о сотрудничестве, особенно в сфере обороны.
Помимо этого Пасечник сообщил, что это признание необходимо для «недопущения массовой гибели» жителей оккупированных территорий, 300 тысяч из которых уже получили российские паспорта.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная.
- 18 февраля главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.