Под обстрел боевиков попала Врубовка — она почти в 15 километрах от линии разграничения. Под огнем оказался лицей

Под обстрел боевиков «ЛНР» попал населенный пункт Врубовка (Луганская область), который находится в почти 15 километрах от линии разграничения. Долгое время вражеские снаряды в эти районы не прилетали.

Попаснянская городская военно-гражданская администрация сообщает, что один снаряд попал во двор лицея. В этот момент в здании находились 30 учеников и 14 сотрудников. Часть детей эвакуировали, но некоторые остались в укрытии в подвале.

Кроме того, снаряд попал в хозпостройку одного из жилых частных домов. Также перебит газопровод — без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстрелян детский сад, в результате чего контузило трех педагогов. Также повреждены ряд зданий. Ранения получили минимум четверо людей — среди них украинский военный.