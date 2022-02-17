Под обстрел боевиков попала Врубовка — она почти в 15 километрах от линии разграничения. Под огнем оказался лицей

Под обстрел боевиков «ЛНР» попал населенный пункт Врубовка (Луганская область), который находится в почти 15 километрах от линии разграничения. Долгое время вражеские снаряды в эти районы не прилетали.
Попаснянская городская военно-гражданская администрация сообщает, что один снаряд попал во двор лицея. В этот момент в здании находились 30 учеников и 14 сотрудников. Часть детей эвакуировали, но некоторые остались в укрытии в подвале.
Кроме того, снаряд попал в хозпостройку одного из жилых частных домов. Также перебит газопровод — без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстрелян детский сад, в результате чего контузило трех педагогов. Также повреждены ряд зданий. Ранения получили минимум четверо людей — среди них украинский военный.
- 16 февраля миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала на оккупированном Донбассе скопление техники (более 100 единиц) российских боевиков за линиями отвода — ее разместили за пределами выделенных мест хранения.
- Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что у боевиков с конца прошлой недели инспекция, и командование РФ готовит их к учениям. При этом на фоне скопления войск России вокруг Украины главари боевиков заявляют, что украинские военные якобы готовят наступление на оккупированный Донбасс. Есть вероятность, что боевики могут устроить провокации.
- Украина неоднократно заявляла, что не собирается провоцировать войну и идти в наступление на Донбасс и Крым.