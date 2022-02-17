Миссия ОБСЕ: Боевики на Донбассе вывели более 100 танков и пушек

Миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе скопление техники российских боевиков за линиями отвода — ее разместили за пределами выделенных мест хранения.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 16 февраля.

В неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей за пределами стоянок обнаружили 82 танка, 38 артиллерийских пушек и 10 самоходных гаубиц. Их разместили на пяти полигонах вблизи следующих населенных пунктов: Покровка (36 км от Донецка), Круглик (31 км от Луганска), Мирное (28 км от Луганска), Шимшиновка (27 км от Луганска) и Миусинск (62 км от Луганска).