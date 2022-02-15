Разведка Минобороны: Командование России проводит у боевиков «Л/ДНР» инспекцию, в подразделения добирают людей

Командование Вооруженных сил России с конца прошлой недели проводит у боевиков «ЛНР» и «ДНР» усиленную инспекцию. Подразделения и части боевиков проверяют на «способность приведения в высшие степени боевой готовности».
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Боевиков ждут учения и доукомплектования людьми. Корпуса «Л/ДНР» комплектуют всеми кто пригоден к службе. ГУР отмечает, что по частным предприятиям и общественным местам проходят рейды, во время которых ловят пригодных к военной службе
- Ранее разведка сообщала, что Россия провела ротацию подразделений «Л/ДНР» и их усилили. Также на Донбасс завезли технику, боеприпасы, горючее и дополнительный офицерский состав ВС РФ.
- Reuters писало, что Россия перебрасывает в Украину боевиков, находящихся под контролем российских спецслужб. Их могут использовать для провокаций, чтобы провоцировать войну.