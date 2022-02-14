Reuters: Россия перебрасывает в Украину боевиков под контролем российских спецслужб

Россия перебрасывает в Украину боевиков, находящихся под контролем российских спецслужб. Их могут использовать для провокаций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в разведках западных стран.

По мнению источников, РФ планирует устроить провокации с участием этих боевиков, чтобы создать повод для вторжения. Это могут быть разные беспорядки среди населения или убийства конкретных людей.

По данным разведок западных стран, боевики из разных ЧВК тайно прибывают в Украину. Они находятся под контролем ФСБ и ГРУ РФ. В частности, они занимаются транспортировкой оружия и обучением местных боевиков в «Л/ДНР».