Советник Байдена по безопасности: Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады. Bloomberg говорит, что 15 февраля

«Что мы можем сказать — это то, что существует реальная перспектива того, что российские военные действия будут иметь место еще до окончания Олимпиады», — отметил Салливан и добавил, что Штаты «готовы дать решительный ответ».

По его словам, вторжение может начаться в любой момент, если Владимир Путин решит отдать такой приказ — в частности, во время зимних Олимпийских игр, которые должны завершиться 20 февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу, 11 февраля, провел пресс-конференцию по поводу ситуации с Россией и ее возможного вторжения в Украину.

По его словам, российское наступление скорее всего начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения. Однако на фоне этого Салливан призвал американцев покинуть Украину как можно быстрее — в ближайшие 24—48 часов.

«Мы не можем предсказать будущее, но угроза достаточно высока. Если будет вторжение, то американцев не будут эвакуировать, мы просим людей взять на себя ответственность и сделать соответствующий выбор», — добавил Салливан.

Однако советник президента США заявил, что он не может предусмотреть точную форму или масштабы военных действий, «но есть вполне реальные возможности того, что наступление будет включать захват значительной части территории Украины и захват крупных городов, включая столицу». Вместе с тем Штаты отмечают, что Путин может одобрить военные действия в «разумно короткие сроки». Пока США не могут сейчас говорить о каком-либо конкретном дне или часе.

Салливан в заключение сказал, что ожидает, что президент Байден поговорит в ближайшее время с Путиным по телефону.

После этого брифинга американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, «действия» будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.

Параллельно с этим брифингом Байден провел совещание с лидерами стран НАТО из-за ситуации вокруг Украины — стороны выступили за диалог с РФ. На следующей неделе планируется обсуждение между министрами обороны стран НАТО.