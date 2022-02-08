Пентагон не знает точную дату возможного вторжения России в Украину

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжения России в Украину.
«У нас точно нет окончательных данных, что именно мистер Путин запланировал делать с войсками на границе с Украиной. У нас нет точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление на Украину. Я не знаю, что на уме у Путина», — сказал он.
Кирби добавил, что разведка США заметила, как Россия в течении 5 и 6 февраля продолжала увеличивать войска вокруг Украины, особенно на полигонах. Войска готовят к длительному пребыванию в полевых условиях. Кирби отметил, что США внимательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, Крыму и в западных регионах РФ.
- Ранее западные СМИ со ссылкой на источники, в том числе и в Пентагоне, сообщили, что Россия нападет на Украину в конце января или в начале февраля. Потом вторжение «перенесли» на конец февраля — середину марта.
- 6 февраля The Washington Post, The New York Times и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Кроме этого, были названы вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- Fox News со ссылкой на источники в Конгрессе сообщил, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли говорил конгрессменам, что Киев при вторжении может пасть в течение 72 часов.
- Министр иностранных дел Украины призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам. Министр обороны заверил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.