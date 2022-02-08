Пентагон не знает точную дату возможного вторжения России в Украину

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжения России в Украину.

«У нас точно нет окончательных данных, что именно мистер Путин запланировал делать с войсками на границе с Украиной. У нас нет точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление на Украину. Я не знаю, что на уме у Путина», — сказал он.

Кирби добавил, что разведка США заметила, как Россия в течении 5 и 6 февраля продолжала увеличивать войска вокруг Украины, особенно на полигонах. Войска готовят к длительному пребыванию в полевых условиях. Кирби отметил, что США внимательно следят за перемещением российских войск в Беларуси, Крыму и в западных регионах РФ.