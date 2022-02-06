«Не верьте апокалиптическим прогнозам». В МИД Украины отреагировали на сообщения западных СМИ о вторжении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам о возможном вторжении России.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его», — написал министр.