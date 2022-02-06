«Не вірте апокаліптичним прогнозам». У МЗС України відреагували на повідомлення західних ЗМІ про вторгнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам про можливе вторгнення Росії.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його», — написав міністр.
- 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Крім цього, були названі ймовірні людські втрати у результаті вторгнення.
- Fox News з посиланням на джерела в Конгресі повідомив, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив конгресменам, що Київ у разі вторгнення може пасти протягом 72 годин.