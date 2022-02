Західні ЗМІ пишуть, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну

Західні медіа з посиланням на джерела повідомляють, що Росія продовжує нарощувати чисельність своїх збройних сил біля кордону з Україною. За їхніми даними, РФ стягнула 70% сил, які необхідні для нового нападу, хоча практично два тижні тому вони говорили про 60% готовність.

Про це пише The Washington Post з посиланням на сім джерел у колах чиновників, Reuters з посиланням на два джерела та The New York Times також, спираючись на слова американських чиновників, які знайомі з даними розвідки.

Так, за інформацією анонімних джерел, чисельність сил Росії на кордонах становить від 100 до 130 тисяч людей. Хоча міністр оборони України Олексій Резніков 28 січня публічно говорив, що наразі біля кордону з Україною перебувають приблизно 130 тисяч російських військових. Міноборони враховує лише тих військових, які перебувають у межах 200 кілометрів від українського кордону. Тоді він зауважив, що у квітні 2021 року біля українського кордону було 126 тисяч російських військових.

За даними газети, станом на пʼятницю, 4 лютого, РФ сконцентрувала біля українських кордонів 83 тактичні групи і ще 14 — перебувають у дорозі.

Також The Washington Post пише, що «унаслідок наступу Україна може втратити 25 тисяч військових та 50 тисяч людей серед мирного населення», а сама війна спровокує появу до 5 мільйонів біженців.

Reuters додає, що за словами чиновників, пік морозів настане 15 лютого і протримається до кінця березня, мовляв ці умови дозволять Росії налагодити ще кращий транзит техніки. Прямо вони не називають цей проміжок часу моментом для нападу, але наголошують, що погодні умови цьому сприятимуть.