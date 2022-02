Западные СМИ пишут, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину

Западные медиа со ссылкой на источники сообщают, что Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил у границы с Украиной. По их данным, РФ стянула 70% сил, которые необходимы для нового нападения, а практически две недели назад они говорили о 60% готовности.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на семь источников в кругах чиновников, Reuters со ссылкой на два источника и The New York Times также, опираясь на слова американских чиновников, знакомых с данными разведки.

Так, по информации анонимных источников, численность сил России на границах составляет от 100 до 130 тысяч человек. Хотя министр обороны Украины Алексей Резников еще 28 января публично говорил, что у границы с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных. Минобороны учитывает только военных, которые находятся в пределах 200 километров от украинской границы. Тогда он отметил, что в апреле 2021 года у украинской границы было 126 тысяч российских военных.

По данным газеты, по состоянию на пятницу, 4 февраля, РФ сконцентрировала у границ 83 тактические группы и еще 14 находятся в пути.

Также The Washington Post пишет, что «в результате наступления Украина может потерять 25 тысяч военных и 50 тысяч человек среди мирного населения», а сама война спровоцирует появление до 5 миллионов беженцев.

Reuters добавляет, что по словам чиновников, пик морозов наступит 15 февраля и продержится до конца марта, мол, эти условия позволят России наладить еще лучший транзит техники. Прямо они не называют этот промежуток времени моментом для нападения, но подчеркивают, что погодные условия будут этому способствовать.