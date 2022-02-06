Спутники Maxar сделали новые фото военной техники России в Беларуси. Она стоит в 50 км от границы

Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии российской техники в Беларуси, которая разместилась в 50 км от Украины.
Об этом сообщают Reuters и корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.
Снимки были сделаны 4 февраля. На них три локации — в Ельске, Речице и Лунинце. На фото можно увидеть бронетехнику, машины пехоты, палатки, 15 боевых самолетов Су-25, ракетные комплексы «Искандер» и С-400 и многое другое.
Вся эта техника, по ранним заявлениям Минобороны России и Беларуси, должна участвовать в масштабных военных учениях, которые пройдут с 10 по 20 февраля.
- Ранее спутники Maxar фиксировали скопление войск России не только в Беларуси, но и вокруг Украины, а также в оккупированном Крыму.
- «Радио Свобода» и группа Conflict Intelligence Team сообщали о переброске к границам Украины техники, ракетных систем, войск Росгвардии и «кадыровцев».
- 6 февраля западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Кроме этого были названы вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- Fox News со ссылкой на источники в Конгрессе сообщил, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли говорил конгрессменам, что Киев при вторжении может пасть в течение 72 часов.
- По данным разведки Украины, вокруг страны стоит группировка войск России в 130 тысяч военных. РФ при этом упорно пытается отрицать планы о вторжении.