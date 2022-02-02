Спутники Maxar сделали новые фото российских войск возле Украины и в Крыму

Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии российских войск возле границ Украины. Они сняли технику, военные палатки и укрытия в Беларуси, где начинаются военные учения, в приграничных западных областях РФ и в оккупированном Крыму.

Серию снимков, сделанных в конце января и в начале февраля, опубликовал корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

В Беларуси возле Осиповичей заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут добивать оттуда до Киева, Львова, Риги, Вильнюса и Варшавы. В Брестской области стоят палатки и тяжелая техника.

На полигоне «Обуз-Лесновский» (Беларусь) замечены палатки.

В российском городе Ельня стоят боевые группы, танки и артиллерия.

На полигоне «Погоново» (Воронежская область) развернут тренировочный лагерь и базируется артиллерия.

В Крыму палатки и бронетехника в районе Евпатории, Бахчисарая, Новоозерного и Ангарского полигона.

Как передает CNN, спутники зафиксировали увеличение войск и расширение полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 километров от границы с Украиной.

На снимках , сделанных в середине января, техники было меньше, хотя она и стояла очень близко к границе.