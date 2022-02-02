Супутники Maxar зробили нові фото російських військ біля України й у Криму

Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки російських військ біля кордонів України. Вони зняли техніку, військові намети й укриття в Білорусі, де починаються військові навчання, у прикордонних західних областях РФ і в окупованому Криму.
Серію знімків, зроблених наприкінці січня і на початку лютого, опублікував кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер.
У Білорусі біля Йосиповичів помітили оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», які можуть добивати звідти до Києва, Львова, Риги, Вільнюсу і Варшави. У Брестській області стоять намети та важка техніка.
На полігоні «Обуз-Лісновський» (Білорусь) помітили намети.
У російському місті Єльня стоять бойові групи, танки й артилерія.
На полігоні «Погоново» (Воронезька область) розгорнуто тренувальний табір і базується артилерія.
У Криму намети та бронетехніка в районі Євпаторії, Бахчисарая, Новоозерного і Ангарського полігону.
Як повідомляє CNN, супутники зафіксували збільшення військ і розширення полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно 250 кілометрів від кордону з Україною.
На знімках від середини січня техніки було менше, хоча вона стояла дуже близько до кордону.
- 20 січня журналісти «Радіо Свобода» і група Conflict Intelligence Team повідомили, що російські війська перебувають вже за 40 кілометрів від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть в Україну».
- Із січня цього року CIT фіксує масову передислокацію військ Росії та техніки до кордонів України. Росіяни звозять танки, артилерію, авіацію та ракетні системи. Також до кордонів України почали перекидати війська Росгвардії, які можуть задіяти в окупації. За даними розвідки України, навколо країни стоїть угруповання військ Росії у 130 тисяч військових. РФ при цьому наполегливо намагається заперечувати плани щодо вторгнення.