Пентагон не знає точну дату можливого вторгнення Росії в Україну

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.

«У нас точно немає остаточних даних, що саме містер Путін планував робити з військами на кордоні з Україною. Ми не маємо точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну. Я не знаю, що на умі у Путіна», — сказав він.

Кірбі додав, що розвідка США помітила, як Росія протягом 5 і 6 лютого продовжувала збільшувати війська навколо України, особливо на полігонах. Війська готують до тривалого перебування у польових умовах. Кірбі зазначив, що США уважно стежать за переміщенням російських військ у Білорусі, Криму і у західних регіонах РФ.