Пентагон не знає точну дату можливого вторгнення Росії в Україну

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив на брифінгу, що військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.
«У нас точно немає остаточних даних, що саме містер Путін планував робити з військами на кордоні з Україною. Ми не маємо точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну. Я не знаю, що на умі у Путіна», — сказав він.
Кірбі додав, що розвідка США помітила, як Росія протягом 5 і 6 лютого продовжувала збільшувати війська навколо України, особливо на полігонах. Війська готують до тривалого перебування у польових умовах. Кірбі зазначив, що США уважно стежать за переміщенням російських військ у Білорусі, Криму і у західних регіонах РФ.
- Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела, зокрема й у Пентагоні, повідомили, що Росія нападе на Україну наприкінці січня або на початку лютого. Потім вторгнення «перенесли» на кінець лютого — середину березня.
- 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Крім цього, були названі ймовірні людські втрати у результаті вторгнення.
- Fox News з посиланням на джерела в Конгресі повідомив, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив конгресменам, що Київ у разі вторгнення може пасти протягом 72 годин.
- Міністр закордонних справ України закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам. Міністр оборони запевнив, що ймовірність значної ескалації з боку РФ низька.