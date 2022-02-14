Reuters: Росія перекидає до України бойовиків під контролем російських спецслужб

Росія перекидає до України бойовиків, які перебувають під контролем російських спецслужб. Їх можуть використати для провокацій.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у розвідках західних країн.
На думку джерел, РФ планує влаштувати провокації за участі цих бойовиків, щоб створити привід для вторгнення. Це можуть бути різні заворушення серед населення або вбивства конкретних людей.
За даними розвідок західних країн, бойовики з різних ПВК таємно прибувають до України. Вони перебувають під контролем ФСБ та ГРУ РФ. Зокрема, вони займаються транспортуванням зброї та навчанням місцевих бойовиків в «Л/ДНР».
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написало, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, що президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.