Reuters: Росія перекидає до України бойовиків під контролем російських спецслужб

Росія перекидає до України бойовиків, які перебувають під контролем російських спецслужб. Їх можуть використати для провокацій.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела у розвідках західних країн.

На думку джерел, РФ планує влаштувати провокації за участі цих бойовиків, щоб створити привід для вторгнення. Це можуть бути різні заворушення серед населення або вбивства конкретних людей.

За даними розвідок західних країн, бойовики з різних ПВК таємно прибувають до України. Вони перебувають під контролем ФСБ та ГРУ РФ. Зокрема, вони займаються транспортуванням зброї та навчанням місцевих бойовиків в «Л/ДНР».