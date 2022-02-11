CNN: Американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо України для стримування Росії

Американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.

Про це пише CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена.

Вони зазначають, що всі оприлюднення планів Росії тісно координувалися між Радою нацбезпеки США, розвідувальною спільнотою та іншими агентствами з нацбезпеки для того, щоб зірвати російські плани, знизити ефективність будь-яких провокацій або операцій під «фальшивим прапором» та зрештою стримати військові дії.

Чиновники розповіли, що в адміністрації президента США вважають цю стратегію успішною і мають певні ознаки того, що вона працює. Зокрема, за їхніми даними, президента Росії Володимира Путіна застали зненацька деякі публікації в ЗМІ, а розвідка підтверджує, що російська армія невдоволена розкриттям їхніх планів.

«Корисно змусити їх сумніватися у собі. Корисно змусити їх замислитися над тим, чи можуть вони насправді виконати деякі з цих планів, зберігаючи при цьому секретність та ефект несподіванки. Іноді, якщо ви достатньо сумніваєтеся в системі, вони можуть фактично прибрати деяких компетентних людей, яких вони підозрюють у шпигунстві, хоча ті насправді зовсім не шпигуни», — розповів один із членів розвідки.

Така стратегія вже призвела до певних конфліктів між представниками влади США та журналістами, які вимагають доказів заяв про плани Росії. У розвідці запевняють, що не використовують ЗМІ як інструмент, а лише ведуть стратегічну комунікаційну кампанію.

«Майте на увазі, що існує багато потенційних аудиторій цих розголошень, незалежно від того, чи зроблені вони з трибуни, чи вони зроблені на фоновому брифінгу чи в інших форматах», — зазначають там.

Джерела видання підкреслюють, що США у 2022 році хочуть позбавити Росію ефекту несподіванки, який був у 2014 році, коли РФ анексувала Крим. До того ж, багато чиновників, які тоді були при владі, зараз знову працюють у Білому домі, і вони винесли певні уроки з тих подій.

Один із дипломатів розповів, що у 2014 році Захід застала зненацька окупація Криму та повне заперечення Росією своєї участі. Тоді чиновники непублічно скептично ставилися до того, що «зелені чоловічки» на півострові дійсно були російськими військовими. Тепер же США намагаються діяти на випередження, щоб унеможливити використання Росією так званих «сірих зон» під час ведення війни, зокрема дезінформацію та провокації під «фальшивим прапором».