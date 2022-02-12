«Ми повинні бути готовими у будь-який день». Зеленський прокоментував інформацію про можливе вторгнення Росії 16 лютого

Президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.

Про це він заявив під час брифінгу 12 лютого в Херсонській області, де він спостерігав за проведенням тактико-спеціальних навчань.

«Ми повинні як держава розраховувати на себе насамперед, розраховувати на своїх військових насамперед, розраховувати на своїх громадян. Ми повинні бути готовими у будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку РФ. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що ці ризики є, і якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100-відстокового вторгнення РФ в Україну, починаючи з 16 числа [лютого], давайте, будь ласка, нам цю інформацію», — наголосив глава держави.