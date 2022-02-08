Міноборони: Росія стягнула до українського кордону 140 тисяч військових

На українському кордоні з Росією, Білоруссю та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

Ідеться про 119 тисяч наземних вояків, які разом з повітряними та морськими силами становлять 140 тисяч. Це 72 батальйонно-тактичні групи, 11 з яких наразі розташовуються в Білорусі.

Зазначимо, що 28 січня, за словами Резнікова, біля кордону з Україною перебували приблизно 130 тисяч російських військових [Міноборони враховує лише тих військових, які перебувають у межах 200 кілометрів від українського кордону].

Попри збільшення військ, у Міноборони наголошують, що військові наразі не сформували так звані ударні угруповання, які необхідні для наступу, тому імовірність значної ескалації з боку Росії оцінюється як низька.

Олексій Резніков запевнив, що стежить за всіма пересуваннями російських військ уздовж кордонів України, а якщо ті почнуть формувати ударні угруповання — українські військові це помітять і відреагують.