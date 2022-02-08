Міноборони: Росія стягнула до українського кордону 140 тисяч військових

На українському кордоні з Росією, Білоруссю та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.
Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
Ідеться про 119 тисяч наземних вояків, які разом з повітряними та морськими силами становлять 140 тисяч. Це 72 батальйонно-тактичні групи, 11 з яких наразі розташовуються в Білорусі.
Зазначимо, що 28 січня, за словами Резнікова, біля кордону з Україною перебували приблизно 130 тисяч російських військових [Міноборони враховує лише тих військових, які перебувають у межах 200 кілометрів від українського кордону].
Попри збільшення військ, у Міноборони наголошують, що військові наразі не сформували так звані ударні угруповання, які необхідні для наступу, тому імовірність значної ескалації з боку Росії оцінюється як низька.
Олексій Резніков запевнив, що стежить за всіма пересуваннями російських військ уздовж кордонів України, а якщо ті почнуть формувати ударні угруповання — українські військові це помітять і відреагують.
- 6 лютого західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- 2 лютого в Білорусі стартував перший етап військових навчань «Союзна рішучість — 2022», який триватиме до 9 лютого. У них беруть участь кілька десятків тисяч військовослужбовців і сотні одиниць озброєння. На тлі скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада і Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення. Другий етап триватиме до 20 лютого.