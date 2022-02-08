Минобороны: Россия стянула к украинской границе 140 тысяч военных

На украинской границе с Россией, Беларусью и оккупированной частью Донбасса находятся 140 тысяч российских военных.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Речь идет о 119 тысячах наземных воинов, которые вместе с воздушными и морскими силами составляют 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактические группы, 11 из которых находятся в Беларуси.

Отметим, что 28 января, по словам Резникова, у границы с Украиной находились примерно 130 тысяч российских военных [Минобороны учитывает только военных, которые находятся в пределах 200 километров от украинской границы].

Несмотря на увеличение войск, в Минобороны подчеркивают, что военные пока не сформировали так называемые ударные группировки, необходимые для наступления, поэтому вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая.

Алексей Резников заверил, что следит за всеми передвижениями российских войск вдоль границ Украины, а если те начнут формировать ударные группировки — украинские военные это заметят и отреагируют.