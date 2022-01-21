Разведка Минобороны: Россия завозит на оккупированный Донбасс танки, артиллерийские установки и горючее

Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что командование Вооруженных сил России перебрасывает на оккупированный Донбасс танки и самоходные артиллерийские установки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

«В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ соединениям и частям первого (Донецк) и второго (Луганск) «армейских корпусов» более семи тысяч тонн горючего, несколько танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов», — говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, оккупанты ведут «активный набор наемников» в России через сеть вербовочных центров. После прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах их отправляют на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.