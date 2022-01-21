Розвідка Міноборони: Росія завозить на окупований Донбас танки, артилерійські установки та пальне

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що командування Збройних сил Росії перекидає до окупованого Донбасу танки та самохідні артилерійські установки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) «армійських корпусів» понад сім тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і самохідних артилерійських установок, інше озброєння і боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів», — йдеться в повідомленні ГУР.

Крім того, окупанти ведуть «активний набір найманців» в Росії через мережу вербувальних центрів. Після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах їх відправляють на окуповану територію Донецької та Луганської областей.