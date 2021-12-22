«Сказали йти звільняти Новоросію». У Росії почали збирати найманців для «відряджень» на Донбас

У Росії останні три місяці активізувався набір груп найманців для «бойових відряджень» на український Донбас. При цьому найманцям не пояснюють задачі і хто керуватиме «парадом». Про це пише Meduza, яка поспілкувалася із вербувальником, найманцями з бойовим досвідом, бойовиками «Союзу добровольців Донбасу» та вихідцями з армії, спецслужб та спецпідрозділів МВС Росії. Загалом видання поговорило із вісьмома джерелами. За їхніми словами, набір йде не лише в Росії, а й у невизнаних утвореннях «ЛНР» та «ДНР». Вербувальник розповів, що «історія почала збиратися» ще три місяці тому. Проте більшість опитаних найманців отримали пропозиції в останні кілька тижнів, а жителі окупованих територій — трохи раніше, «десь місяць тому». Окрім «набору по знайомим», часто використовується сайт оголошень Avito.ru. Найманців здебільшого шукають у розділі «охорона та безпека», пропонуючи високі зарплати. Обов’язковим пунктом є «можливість виїзних відряджень».

Один із найманців «ПВК Вагнера» розповів, що отримав пропозицію їхати в Україну восени і його це насторожило. Тренувальною базою «рекрутер» назвав центр Міноборони РФ у Веселому під Ростовом-на-Дону. Попри обіцяну зарплату в 240 тисяч рублів на місяць (близько 88 тисяч гривень) він відмовився, зазначивши, що такого широкого набору на «український напрямок» не було вже кілька років. Найманці розповіли, що вербувальники представляються звʼязковими з Міноборони Росії, але їм не вірять — ті не можуть назвати конкретних осіб, розповісти про умови контракту, а оплата за «відрядження» дуже різниться. У деяких випадках їм казали, що передоплати не буде. «Прозвучала чудова фраза: все спорядження шукаєте на місці. Хто в темі розуміє, що на цьому моменті вже можна починати приколюватися і сміятися», — розповів один із найманців. «Платять 160 [тисяч рублів] у «располагу» [на місці базування] і 320 на фронті — це брехня, просто брехня. Дурнів шукають. Головна вимога — щоб ти приїхав і заткнув собою дірку у корпусі», — каже інший найманець. Багато хто відмовився від пропозицій і сумнівається в тому, що російська армія залучить найманців до масштабних боїв. Вони вважають, що, швидше за все, їх кинуть на охорону обʼєктів в окупованому Донбасі або на зачистку «місцевого бандитизму». Реальних цілей «відрядження» кандидатам не окреслили. «Сказали: йти звільняти Новоросію. Я на це посміхнувся і такий: ти й**нувся?» — згадує один із співрозмовників, який відмовився від пропозиції. При цьому співрозмовники розповіли, що у «ЛНР» та «ДНР» вже зібрали формування, які вони назвали «бригадами Дірлевангера» — на честь спецкоманди СС, яка у Другу світову війну відзначилася масовими вбивствами мирного населення. За їхніми словами, у них набрали колишніх вʼязнів-кримінальників у віці за 45 років. Ці загони базуються у Луганську та Донецьку, але їм також не поставили чітких цілей.