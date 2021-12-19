У Росії заявили, що «виживуть» у випадку відключення від платіжної системи SWIFT

Глава російського державного і другого найбільшого у країні банку ВТБ Андрій Костін назвав відключення Росії від платіжної системи SWIFT «малоймовірним», однак якщо це трапиться — «РФ виживе».

Про це він заявив в етері державного телеканалу «Россия 1» в інтервʼю програмі «Москва. Кремль. Путин», цитує ТАСС.

«Звичайно, виживемо, безумовно, але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній — це мало сказати», — заявив Костін.