В России заявили, что «выживут» в случае отключения от платежной системы SWIFT

Глава российского государственного и второго крупнейшего в стране банка ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от платежной системы SWIFT «маловероятным», однако если это случится — «РФ выживет».

Об этом он заявил в эфире государственного телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», — цитирует ТАСС.

«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил Костин.