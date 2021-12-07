В Госдепе США подтвердили, что рассматривают возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае полномасштабного вторжения Кремля в Украину.
Последствия этого шага почувствуют как российский бизнес, так и население страны, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате.
«Мы говорили о мерах, равнозначных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и народа», — пояснила чиновница.
По ее словам, отключение России от глобальной финансовой системы отразится на возможностях российского бизнеса и населения как для путешествий и торговли, так и для работы. Она подчеркнула, что для сдерживания Москвы от вторжения в Украину рассматриваются все возможные варианты.
- SWIFT — международная система трансграничных переводов и платежей со штаб-квартирой в Бельгии. К системе подключены более 12 тысяч банков во всем мире, а Россия входит в тройку лидеров по количеству транзакций в SWIFT.
- Ранее информацию об этом публиковал телеканл CNN со ссылкой на собственные источники, мол, США рассматривают новые санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и российских энергетических компаний, а также потенциально отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру.