У Держдепі США підтвердили, що розглядають можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT

Сполучені Штати Америки разом із союзниками розглядають можливість повної ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.
Наслідки від цього кроку відчують як російський бізнес, так і населення країни, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті.
«Ми говорили про заходи, рівноцінні повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу», — пояснила чиновниця.
За її словами, відключення Росії від глобальної фінансової системи позначиться на можливостях російського бізнесу та населення як для подорожей та торгівлі, так і для роботи. Вона наголосила, що для стримування Москви від вторгнення в Україну розглядаються усі можливі варіанти.
- SWIFT — міжнародна система для транскордонних переказів та платежів зі штаб-квартирою у Бельгії. До системи під'єднано понад 12 тисяч банків у всьому світі, а Росія входить до трійки лідерів за кількістю транзакцій у SWIFT.
- Раніше інформацію про це публікував телеканл CNN з посиланням на власні джерела, мовляв США розглядають нові санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна та російських енергетичних компаній, а також потенційно відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку банки використовують у всьому світі.