У Держдепі США підтвердили, що розглядають можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT

Сполучені Штати Америки разом із союзниками розглядають можливість повної ізоляції Росії від світової фінансової системи у разі повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

Наслідки від цього кроку відчують як російський бізнес, так і населення країни, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань у Сенаті.

«Ми говорили про заходи, рівноцінні повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу та народу», — пояснила чиновниця.

За її словами, відключення Росії від глобальної фінансової системи позначиться на можливостях російського бізнесу та населення як для подорожей та торгівлі, так і для роботи. Вона наголосила, що для стримування Москви від вторгнення в Україну розглядаються усі можливі варіанти.