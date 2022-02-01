Разведка Минобороны: Россия на Донбассе провела ротацию подразделений «Л/ДНР» — их усилили

Командование Вооруженных сил России продолжает удерживать в боевой готовности соединения и части подконтрольных боевиков «Л/ДНР».
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, россияне провели плановую ротацию передовых подразделений «ДНР» и «ЛНР», усилив их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов. Разведка ожидает, что эти пары и расчеты будут активно применяться против украинских военных.
Кроме этого разведка сообщает об ухудшении морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск из-за постоянного напряжения.
«За прошедшие сутки в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов», — заявили в ГУР без уточнения деталей.
- На фоне угрозы вторжения российских войск в Украину, на оккупированном Донбассе усиливаются силы боевиков. В январе ГУР сообщало, что Россия завозит на оккупированный Донбасс танки, артиллерийские установки и горючее. Передвижение боевой техники наблюдали и представители ОБСЕ.
- Также на Донбассе постоянно находятся до 800 российских офицеров и генералов.