Разведка Минобороны: Россия на Донбассе провела ротацию подразделений «Л/ДНР» — их усилили

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, россияне провели плановую ротацию передовых подразделений «ДНР» и «ЛНР», усилив их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов. Разведка ожидает, что эти пары и расчеты будут активно применяться против украинских военных.

Командование Вооруженных сил России продолжает удерживать в боевой готовности соединения и части подконтрольных боевиков «Л/ДНР».

Кроме этого разведка сообщает об ухудшении морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск из-за постоянного напряжения.

«За прошедшие сутки в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов», — заявили в ГУР без уточнения деталей.